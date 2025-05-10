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Не всем достанется: Трамп оставил шанс избежать 10% пошлин

Суббота 10 мая 2025 02:10
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Не всем достанется: Трамп оставил шанс избежать 10% пошлин Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что по поводу 10% тарифов, которые он ввел для всех стран, могут быть сделаны исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, вчера США и Британия подписали торговое соглашение, которое, как ранее подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, оставит 10% тарифы на большинство британских товаров.

Трамп сказал, что США будут иметь базовые пошлины в размере 10%, хотя некоторые из них будут выше, но могут быть исключения, когда страны предлагают значительные торговые условия.

По его словам, в ближайшие недели следует ожидать заключения новых торговых сделок.

Затем президент США перешел к торговой войне с Китаем, заявив, что Вашингтон должен "заключить выгодную сделку для Америки". Он добавил, что сообщил министру финансов США Скотту Бессенту цифру, на которую он готов снизить пошлины для Китая.

Ранее Трамп предлагал снизить пошлины до 80% перед встречей США и Китая в Женеве в субботу. Однако пресс-секретарь Белого дома позже заявила, что это была цифра, которую Трамп просто озвучил.

Напомним, в четверг стало известно, что Европейский союз подготовил список американских товаров, которые могут попасть под новые пошлины в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

В частности, Еврокомиссия предложила ответные меры на пошлины США почти на 100 млрд евро американского импорта. В список вошли самолеты, авто, бурбон и не только.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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