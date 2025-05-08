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ЕС готовит тарифный удар в ответ Трампу: под прицелом - самолеты, авто и бурбон

Четверг 08 мая 2025 16:29
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ЕС готовит тарифный удар в ответ Трампу: под прицелом - самолеты, авто и бурбон Фото: ЕС готовит ответ на тарифы Трампа (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Евросоюз подготовил список американских товаров, которые могут попасть под новые пошлины в ответ на тарифную политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В четверг Европейская комиссия предложила ответные меры на пошлины США на почти 100 миллиардов евро американского импорта.

Какие товары попадут под новые пошлины

В перечень вошли самолеты, легковые автомобили, медицинское оборудование, химикаты и пластик, а также ряд сельскохозяйственных товаров. Также в список вернули бурбон и другие крепкие напитки, хотя ранее винодельческие страны, такие как Франция и Италия, давили на Комиссию, чтобы они были исключены из списка.

По данным издания, это лишь часть 200-страничного перечня из более 4800 товаров, составленного европейскими торговыми чиновниками. По данным Eurostat, импорт этих товаров в ЕС в 2024 году превысил 109 миллиардов евро. Наибольшую долю в этом объеме составляют самолеты - более 13 миллиардов, далее следуют автомобили - 7 миллиардов.

ЕС также рассматривает возможность ограничения экспорта металлолома и химической продукции на сумму 4,4 миллиарда евро.

Этот список дополняет уже имеющиеся ответные меры со стороны ЕС, которые были введены после ряда безуспешных попыток ослабить торговое напряжение с США.

Иск в ВТО и переговоры

Параллельно Брюссель планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения администрацией Трампа так называемых взаимных пошлин, а также пошлин на автомобили и автозапчасти. Пока не понятно, когда именно официально начнется этот процесс.

Несмотря на это, настоящей целью ЕС остаются "переговорные решения с США", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В то же время мы продолжаем готовиться ко всем возможным сценариям, и консультации, которые мы сегодня начали, помогут нам в этой необходимой работе", - отметила фон дер Ляйен.

Список новых пошлин ЕС еще может измениться - до 10 июня компании и страны-члены ЕС должны предоставить отзывы и аргументы по изъятию чувствительных товаров из списка, чтобы избежать попадания под ответные пошлины со стороны Трампа.

Торговая война Трампа

2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп ввел минимальный дополнительный тариф в размере 20% почти на весь экспорт из ЕС, но уже через неделю снизил его до 10% на 90 дней, чтобы дать время для диалога. В то же время пошлины в размере 25% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются в силе.

ЕС, в свою очередь, приостановил тарифы на американские товары стоимостью 21 млрд евро. Речь идет о мотоциклах Harley-Davidson, мясе птицы и одежде.

Как писали СМИ, тарифная война Трампа повлияет примерно на 97% общего объема экспорта ЕС в Америку.

В то же время по данным СМИ, Брюссель может воздержаться от любых мер в ответ на тарифы Трампа до саммита НАТО, который состоится в июне в Гааге, чтобы избежать напряжения во время мероприятия по безопасности.

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