Кто жалуется - всех куда-то вывозят. Оккупант просит жену не писать Путину (перехват)
Российский военный во время разговора просит женщину не отправлять письмо с жалобами к президенту РФ Владимиру Путину, ведь всех жаловавшихся ранее вывезли в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки Минобороны Украины.
Во время телефонного разговора женщина сообщает военному РФ, что их общего знакомого, который, вероятно, был ранен, поездом отправили в другой госпиталь, ведь больницы в Санкт-Петербурге переполнены, и сейчас работают только на экстренные случаи.
После этого она озвучивает свое намерение написать Путину все недостатки военной службы своего мужа, ведь ему до сих пор не выдали зимнюю форму и не выплатили обещанных средств.
Мужчина негативно реагирует на его предложение, объясняя, что выданная форма никуда не годится, а в обуви только "ноги сломать, как на коньках – подошва круглая".
Но добавляет, что "Путину вообще по***", что у них происходит, и вместо помощи всех жалующихся вывозят в неизвестном направлении.
"У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят, бл*", - объяснил оккупант.
Напомним, в одном из перехватов военный РФ жалуется женщине, что теперь за пьянство появился внутренний приказ расстреливать на месте, хотя, по его словам, ранее стреляли в ноги.
Ранее в ГУР рассказали, как оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк расстрелял 20 российских военных. Они все скончались.
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