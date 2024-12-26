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Не все санкции против РФ являются "водонепроницаемыми". Посол Нидерландов объяснил, в чем проблема

Фото: посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Санкции против Российской Федерации, хоть и являются мощным инструментом внешнеполитического давления, не могут быть полностью "водонепроницаемыми".

Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Алле Дорхаут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в "Укринформ".

Дипломат отметил, что лазейки в санкционном режиме позволяют Москве продолжать развивать оборонную промышленность и поддерживать экономику через союзы с немногими партнерами.

"Прежде всего важно понимать, что санкции - это инструмент внешнеполитического давления. И это лишь один из инструментов - важный, но не "водонепроницаемый". Трудно ввести санкции, которые были бы на 100% "водонепроницаемыми", - подчеркнул Дорхаут.

Он добавил, что одной из самых больших проблем является поддержка России со стороны Китая, который поставляет продукцию для ее военно-промышленного комплекса.

Также посол отметил, что разорвать союз Москвы с Северной Кореей и Ираном сложно.

Дорхаут положительно оценил усилия Европейского Союза, который недавно принял 15-й пакет санкций. Он выразил надежду, что под польским председательством ЕС сможет подготовить и 16-й пакет.

"Мы работаем над улучшением наших санкций снова и снова, но понимаем, что определенные лазейки всегда будут оставаться", - подчеркнул он.

Санкции ЕС против России

Европейский Союз уже ввел 15-й пакет санкций против Российской Федерации, к кому присоединилась Швейцария.

Он включает ограничения против физических лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В частности, ЕС ввел запрет на предоставление услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, что имеет целью уменьшить доходы России от экспорта энергоресурсов.

ЕС продолжает активно применять и расширять санкционные меры против России, стремясь усилить давление на Москву и поддержать Украину в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Известно, что в ЕС уже работают над новым санкционным пакетом против РФ.

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