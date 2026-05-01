Боди-камеры есть не у всех: в Кабмине рассказали, как работают группы оповещения ТЦК

На сегодня не все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обеспечены боди-камерами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству.
Читайте также: В Минобороны признали "позорные случаи" во время мобилизации
Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк со своей стороны сообщил, что решение об остановке движения на одной из полос дороги для проведения оповещения принимают местные советы обороны.
По его словам, практически в каждом территориальном центре комплектования есть определенное количество бодикамер, но оно не обеспечивает всех работников.
"Но в каждой группе оповещения есть в наличии бодикамеры", - уточнил замминистра.
Напомним, с 1 сентября работников ТЦК и СП обязали использовать боди-камеры во время проверки документов и вручения повесток.
Тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль отмечал, что видеофиксация является обязательной, а за нарушение этих требований предусмотрена дисциплинарная ответственность.
В Минобороны рассчитывали, что такой шаг поможет повысить прозрачность работы групп оповещения, обеспечить соблюдение законности и защитить права как граждан, так и самих военнослужащих.
Подробнее о работе ТЦК с обязательством носить боди-камеры, - читайте в материале РБК-Украина.