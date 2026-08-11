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Условия стажа для выхода на пенсию изменили: какие новые правила с августа

14:05 11.08.2026 Вт
2 мин
Стаж для пенсии засчитают несмотря на долги работодателя
aimg Ирина Гамерская
Условия стажа для выхода на пенсию изменили: какие новые правила с августа Фото: условия по стажу для выхода на пенсию изменили (Getty Images)
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Со 2 августа в Украине работают новые правила назначения пенсий по возрасту. Теперь рабочие периоды будут относиться к страховому стажу при подаче отчетности и начисления взносов, даже если фактическая оплата от работодателя не поступила.

Подробнее о нововведениях читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Дата изменений: Новые правила вступают в силу 2 августа 2026 (по закону № 4851-IX).
  • Главное нововведение: В страховой стаж для назначения пенсии по возрасту будут относиться периоды работы, за которые работодатель начислил взносы (не менее минимального) и подал отчетность, но не уплатил их.
  • Почему это важно: Работники больше не будут терять пенсионный стаж из-за финансовых проблем или задолженности на предприятии, если работодатель выполнил формальные обязанности по начислениям и отчетности.
  • Как это работает: Вся информация о стаже и взносах учитывается в системе персонифицированного учета Государственного реестра социального страхования (с 2004 года).

Как сообщает Пенсионный фонд, со 2 августа 2026 года в Украине начинают действовать важные изменения в пенсионное законодательство. Они внесены Законом Украины от 9 апреля 2026 № 4851-ІХ, который обновляет Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Главное новшество касается зачисления периодов работы в страховой стаж, необходимого для назначения пенсии по возрасту.

Что именно меняется?

Отныне в страховой стаж будут относиться следующие периоды работы, за которые работодатель:

  • начислил застрахованным лицам страховые взносы (в сумме не меньше минимального страхового взноса);
  • предоставил всю необходимую отчетность;
  • но фактически не уплатил эти взносы.

Таким образом, из-за задолженности или неуплаты со стороны предприятия теперь не будут страдать работники при оформлении пенсии по возрасту, при условии, что отчетность и начисления были сделаны работодателем корректно.

Справочная информация

Напомним, что, начиная с 1 января 2004 года, все сведения о страховом стаже, а также начисление и уплата страховых взносов за каждого работника накапливаются в системе персонифицированного учета. Эта система является неотъемлемой составной частью Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

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