Экономика Авто Tech

Большинство областей с графиками: "Укрэнерго" предупредило об отключениях на 2 января

Иллюстративное фото: отключения света по графикам 2 января будут в большинстве областей (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 2 января, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Отключение света по графикам в течение суток будут действовать для бытовых потребителей. Параллельно во всех областях будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" объяснило, что отключения света продолжаются в результате массированных вражеских ударов по энергетике Украины.

 

Обстрел энергетики Украины

Напомним, РФ в ночь на 1 января атаковала энергетические объекты в Волынской, Одесской и Черниговской областях. Значительное количество потребителей осталось без света.

Отметим, в новогоднюю ночь, 1 января, Россия атаковала Украину, применив 205 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 15 локациях.

В частности, российские войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрелов энергетики без света остались более 103 тысячи абонентов.

РБК-Украина ранее писало, что ночью и утром 27 декабря Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и ракет различных типов.

Под вражеским ударом оказались объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии в Киеве и области. В результате атаки серьезные повреждения получили подстанции, воздушные линии электропередачи и отдельные генерирующие мощности.

В результате российского обстрела без света и отопления осталось более 40% жилых домов Киева и части Обуховского района - это сотни тысяч абонентов.

Укрэнерго