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Все направления компенсации открыты. Как изменился Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине

17:20 30.09.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины (RD4U), открыл для подачи заявлений последние категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Какие категории в Реестре открылись последними

Политик рассказала, что среди последних открытых - три категории для государства Украина:

  • B1.6 "Прочие потери имущества";
  • B3.1 "Экологический ущерб";
  • B3.2 "Разграбление и/или присвоение природных ресурсов".

Шуляк уточнила, что заявления в этих категориях могут подавать:

  • государство Украина;
  • ее центральные, региональные и местные власти;
  • государственные и коммунальные учреждения и организации.

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Сколько всего категорий доступно в Реестре

По словам нардепа, 30 сентября RD4U открыл для подачи все 43 категории заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, нанесенных украинцам противоправными действиями РФ.

Этим завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, который начался 2 апреля 2024 года.

Шуляк подчеркнула, что отныне заявления можно подавать во всех категориях, предусмотренных мандатом Реестра:

  • 21 категория - для физических лиц;
  • 11 категорий - для юридических лиц;
  • 11 категорий - для государства Украина.

Важно, что все открытые категории охватывают широкий спектр последствий российской агрессии.

"Среди 43 категорий четыре касаются физического ущерба - телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, принудительный труд или служба", - сообщила Шуляк.

Еще 29 категорий - это материальный ущерб: "повреждение или уничтожение жилья, бизнеса и инфраструктуры, а также экономические потери".

"Десять категорий охватывают моральный вред: вынужденное перемещение, смерть или пропажа без вести родных, лишение свободы, принудительная депортация детей и взрослых, потеря доступа к медицине и образованию", - констатировала Шуляк.

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Как можно подать заявление и что будет дальше

Все заявления в Международный Реестр убытков подаются онлайн - через веб-портал "Дія".

"По открытым ранее категориям уже подано около 200 тысяч заявлений", - уточнила Шуляк.

Она напомнила, что открытие всех категорий Реестра:

  • обеспечивает пострадавшим, бизнесу и государству Украина единую международную систему для документирования причиненного ущерба;
  • формирует полную доказательную основу для будущего рассмотрения заявлений и определения компенсаций.

То есть каждый вид ущерба, предусмотренный мандатом Реестра, имеет теперь определенный путь к международному компенсационному механизму.

Этот момент, по словам Шуляк, принципиален. Ведь каждая надлежащим образом зафиксированная потеря приближает:

  • юридическую ответственность страны-агрессора;
  • будущую компенсацию пострадавшим.

Нардеп объяснила, что поданные заявления обрабатывает Секретариат Реестра.

Те из них, которые отвечают установленным критериям приемлемости, вносятся в Реестр по решению Совета Реестра.

Шуляк уточнила, что впоследствии их передадут Международной Компенсационной комиссии, конвенция о создании которой была принята 16 декабря 2025 года на Дипломатической конференции в Гааге.

Именно эта комиссия будет:

  • рассматривать заявления по существу;
  • определять размер компенсации (в каждом конкретном случае);
  • принимать соответствующие решения.

"По состоянию на 17 сентября 2026 года Конвенцию подписали 40 сторон, а ратифицировали девять государств и Европейский Союз", - сообщила Шуляк.

Она уточнила, что "для вступления Конвенции в силу и создания Комиссии необходимо 25 ратификаций".

"Завершающим элементом механизма станет компенсационный фонд, из которого будут осуществляться выплаты по решениям Компенсационной комиссии", - подытожила политик.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в ЕС до конца 2027 года планируют создать орган, который определит размеры компенсаций украинцам за моральный ущерб, нанесенный российской агрессией.

Кроме того, мы объясняли, как Украина переживет осень и зиму (и ждать ли коллапса экономики).

Читайте также, почему важно фиксировать каждое разрушение и каждую потерю.

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