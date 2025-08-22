RU

Общество Образование Деньги Изменения

Не все напечатали? В МОН ответили, успевают ли обеспечить школы учебниками

Доставят ли учебники вовремя в школы (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В МОН рассказали, какая сейчас ситуация с печатью новых учебников для школ и успеют ли их доставить до начала учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления МОН во время конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира".

Успеют ли учебники вовремя доставить в школы

По словам министра образования Оксена Лисового, вопрос учебников в течение десятилетий остро стоит перед началом учебного года, когда-то даже была "схема" вокруг этого и родителям приходилось покупать их самостоятельно. Сейчас же большинство учебников успевают доставить в школы до 1 сентября.

Кроме того, министр заявил, что МОН создает резерв учебников для украинских образовательных центров, которые работают за рубежом.

"Это не только школы, но и различные самоорганизованные общественные организации. Эти центры оставляют нам заявки, какое количество учебников им нужно, и мы пересылаем", - пояснил Лисовой.

Министр образования Оксен Лисовой на конференции "Августовская 2025: образование для меняющегося мира" (фото: РБК-Украина)

Учебники шрифтом Брайля еще не напечатаны

Заместитель министра образования Надежда Кузьмичева сообщила, что по состоянию на сейчас еще не все учебники шрифтом Брайля успели напечатать.

"Учебники для детей с особыми образовательными потребностями - это категория, которая адаптируется после того, как проходят экспертизу основные учебники. Такая же ситуация и с переводными учебниками. То есть это означает, что учебники шрифтом Брайля не могут быть напечатаны, пока не завершены все предыдущие инстанции", - отметила чиновница.

При этом она подчеркнула, что сейчас заключают контракты для печати этих книг и, соответственно, их доставят школам в течение осени, как и во все предыдущие годы.

Читайте также о том, что до конца года в Украине планируют открыть 150 подземных школ. Всего сейчас строят 210 таких объектов. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, за последние два года на модернизацию школ направили рекордные 22,9 млрд гривен.

Ранее мы писали о том, что 21 августа Верховная Рада проголосовала за закон о профессиональном образовании в Украине. Что и как изменится в учебном процессе, уже прокомментировал министр образования Оксен Лисовой.

