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Беларусь снова продлила военные учения с РФ. Они идут уже 81 неделю

Беларусь, Понедельник 13 ноября 2023 10:31
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Беларусь снова продлила военные учения с РФ. Они идут уже 81 неделю Фото: Беларусь снова продлила военные учения с РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Беларусь в очередной раз продлила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся по меньшей мере до 12 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Белорусски Гаюн".

Как отмечается, полигоны "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерывов, другие же были в выходные 11 и 12 ноября.

Белорусско-российские военные учения на полигонах продолжаются с 13 ноября до:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.11;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.11;
  • полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 18:11;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 17.11;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.11;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 17.11;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 19.11;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18:11.

"Обучение идет непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество удлинений составляет 81 неделю", - отметили в мониторинговой группе.

Беларусь снова продлила военные учения с РФ. Они идут уже 81 неделю

Фото: Беларусь снова продолжила военные учения с Россией (t.me/Hajun_BY)

Роль Беларуси в войне России против Украины

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну, в том числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территорию.

Также россияне использовали Беларусь для нанесения ракетных ударов по нашей стране.

Кроме того, следует отметить, что так называемые российско-белорусские учения позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев подчеркнул, что украинские военные следят за границей с Беларусью и в случае угрозы готовы оперативно реагировать.

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