Все КПП заминированы. Пограничники показали, что происходит на границе с Беларусью
Несмотря на то, что угроза вторжения РФ из Беларуси низкая, граница Украины на этом участке постоянно укрепляется, а пункты пропуска закрыты. Сейчас они заминированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Пограничники отмечают, что угроза повторного вторжения с территории Беларуси пока низкая, однако быть готовыми к любым сценариям - обязанность пограничников.
"Они постоянно работают над укреплением и обустройством дополнительных позиций. Пункты пропуска с Беларусью также также не работают - все заминировано", - рассказали в ГПСУ.
Ситуация на границе Украины с Беларусью
Ранее спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказывал, что ситуация по границе с Беларусью остается контролируемой - там не происходит ни попыток проникновения ДРГ, ни нагнетания ситуации.
В то же время, это не мешает украинским Силам обороны и дальше укреплять границу на этом направлении. В частности, в конце октября командующий Сергей Наев рассказывал, что на севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО.
Обстановка в Беларуси
В начале ноября Россия увеличила количество авиации на территории Беларуси. За последние два месяца оккупанты передислоцировали туда бомбардировщик и еще один истребитель. В свою очередь, Беларусь в очередной раз продлила совместные с Россией военные учения. Они длятся уже больше 80 недель.