Все, кому с начала войны присвоили звание Героя, получат собственное жилье, - Зеленский

Всем защитникам Украины, получившим с начала военной агрессии РФ звание Героя и ставшим кавалерами ордена "Золотая Звезда", будет предоставлено от государства собственное жилье.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства 5 декабря.
Президент отметил, что в стране начинают реализовывать важную инициативу по принципу: Украина защищает тех, кто защищает Украину".
"По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, такими наградами были отмечены уже 360 украинцев с начала российского полномасштабного вторжения.
"Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех, кто отдал свою жизнь за страну", - заявил президент.
Также глава государства поблагодарил всех украинских защитников-Героев за мужественный отпор интервентам.
"Я искренне благодарю семьи погибших за выдержку и отвагу. Я искренне верю, что однажды о доблести и подвигах каждого Героя Украины будут знать все в мирной Украине - Украине, которая победила. Которая победит", - говорится в обращении Зеленского.
Глава государства сегодня также вручил 12 сертификатов на получение квартир военнослужащим Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и еще 9 таких сертификатов - семьям погибших Героев, сообщили в Офисе президента.
Ранее сообщалось, что украинские военные могут получить финансовую компенсацию по найму жилья. Однако сумма этих возмещений зависит от региона, где проходит военная служба.
Напомним, еще прошлой весной Кабмин одобрил стратегию до 2032 года, запустив стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.
Добавим, что в октябре премьер-министр Денис Шмигаль заявил о запуске правительством новых экспериментальных проектов, касающихся военнослужащих ВСУ и ветеранов.
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