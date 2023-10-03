В Украине запускают новые проекты для ветеранов и военных, - Шмыгаль

Правительство Украины запускает новые экспериментальные проекты, которые касаются военнослужащих ВСУ и ветеранов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров.

Глава правительства пояснил направленность этих инициатив, что запускаются уже сегодня, 3 октября.

"Первый - это предоставление новой социальной комплексной услуги - формирование жизнестойкости", - сказал он.

Услуга включает в себя целый ряд опций, в частности:

социально-психологическую помощь,

формирование и развитие социальных навыков и умений,

содействие адаптации и другое, рассказал Шмыгаль.

Получить услугу сможет каждый ветеран, его семья или группа людей, добавил он.

"Второй проект - это социальное сопровождение военнослужащих и членов их семей в воинских частях", - сказал Шмыгаль.

Речь идет:

о психосоциальной поддержке для укрепления семей,

помощи в оформлении документов,

помощи в коммуникации с государственной и местной властью.

По словам Шмыгаля, координировать данные проекты будет Министерство социальной политики.

"Уже сейчас по пути в ЕС мы осуществляем преобразования. В частности, кардинально меняем ветеранскую политику. Это широкие экономические возможности для наших защитников: бизнес, работа, переквалификация, адаптация, безбарьерность. Это жилье для ветеранов, это создание центров ветеранского развития и внедрение института помощника ветеранов", - отметил глава Кабмина.

Он добавил, что уже сейчас происходит отбор и обучение людей, которые будут сопровождать ветеранов по принципу "равный с равным", и добавил, что "число желающих превышает количество вакансий".

Напомним, еще прошлой весной Кабмин одобрил стратегию до 2032 года, запустив стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.