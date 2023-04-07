Возвращение военных в гражданскую жизнь. Кабмин одобрил стратегию до 2032 года

Сегодня, 7 апреля, Кабинет министров запустил стратегический проект перехода от военной службы к гражданской жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Правительство согласовало проект указа президента Украины о внедрении этого года "Стратегии формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни" на период до 2032 года.

"Переход от военной службы к гражданской жизни - это институциональная реформа, которая позволит качественно осуществлять управление человеческими ресурсами в сфере безопасности и обороны. Мы провели плодотворную работу с каждым силовым ведомством, ведь сама система перехода предусматривает многие реформы именно там", - объяснила министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Система перехода будет включать:

психологическую и правовую помощь;

социальную, профессиональную, культурную адаптацию военнослужащих, ветеранов войны, членов их семей, членов семей павших защитников и защитниц Украины;

предоставление современных и действенных инструментов для беспроблемной общественной и экономической реинтеграции этих людей.

Стратегия формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года предусматривает:

обновление законодательства Украины, направленного на внедрение системы перехода от военной службы к гражданской жизни;

разработка перечня услуг в системе перехода в соответствии с категорией участников этой системы и порядками их предоставления;

формирование системы мониторинга качества предоставления таких услуг и оценки их качества;

внедрение новейших информационных технологий накопления и автоматизированной обработки информации в системе перехода и обеспечения взаимодействия электронных реестров;

повышение уровня заинтересованности территориальных общин по использованию потенциала участников системы перехода.

"Прежде всего, это введение человекоцентрического подхода к людям. После победы Украины в войне мы должны реинтегрировать множество людей в общество, общину и экономику. А перед этим нужно оценить состояние их ментального и физического здоровья, а затем предоставить возможности получить гражданскую специальность, трудоустроиться или развивать собственный бизнес", - подчеркнула глава Минветеранов.

Напомним, в конце марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал 8 главных задач новой реформы политики в отношении ветеранов.

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