RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Все страны-члены НАТО поддерживают идею вступления Украины в Альянс. Вопрос состоит в том, когда это произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Washington Post.

"Прежде всего, все союзники с НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг.

По его словам, вопрос состоит в том, когда это произойдет. Генсек НАТО отметил, что пока не может сообщить о сроках вступления Украины в Альянс.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что не сможет стать членом НАТО во время войны, однако хочет получить четкий сигнал о том, что она обретет членство после окончания боевых действий.

Также ранее мы писали, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс Столтенберг