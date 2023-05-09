Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг

Всі країни-члени НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу. Питання полягає у тому, коли це відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в інтерв'ю Washington Post.

"Передусім, усі союзники з НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях, що рішення приймає не Москва, а Київ. І всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав Столтенберг. За його словами, питання полягає в тому, коли це відбудеться. Генсек НАТО зазначив, що наразі не може повідомити про терміни вступу України до Альянсу.