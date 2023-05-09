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Всі члени НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Всі країни-члени НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу. Питання полягає у тому, коли це відбудеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в інтерв'ю Washington Post.

"Передусім, усі союзники з НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Всі союзники згодні з тим, що Україна має право обирати свій власний шлях, що рішення приймає не Москва, а Київ. І всі союзники згодні з тим, що двері НАТО залишаються відчиненими", - сказав Столтенберг.

За його словами, питання полягає в тому, коли це відбудеться. Генсек НАТО зазначив, що наразі не може повідомити про терміни вступу України до Альянсу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє, що не зможе стати членом НАТО під час війни, проте хоче отримати чіткий сигнал про те, що вона здобуде членство після закінчення бойових дій.

Також раніше ми писали, що Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція запевнили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО.

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НАТОЄнс Столтенберг