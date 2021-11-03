До офісу Податкової служби прийшли правоохоронці. Обшуки у Любченка не підтвердилися

Сьогодні, 3 листопада, правоохоронці прийшли з обшуками до офісу Державної податкової служби. Слідчі дії проводяться у кримінальній справі про порушення податкового законодавства підприємствами Полтавської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт податкової .

Повідомляється, що податкова ще в грудні 2020 року і в січні 2021 провела перевірку ГУ ДПС в Полтавській області з питань відпрацювання ризикових підприємств, у тому числі і тих, які фігурують у цій справі.

"За результатами перевірки було виявлено низку порушень службової дисципліни представниками ГУ ДПС у Полтавській області, у зв'язку з чим до посадових осіб було застосовано заходи дисциплінарного впливу", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що щодо обставин, які були виявлені в ході перевірки, вся інформація була передана Держбюро розслідувань.

Крім того, ряд ЗМІ пишуть про те, що Національне антикорупційне бюро і Служба безпеки України проводять обшуки у першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України Олексія Любченка. Але в його прес-службі в коментарі РБК-Україна заявили, що за місцем проживання і роботи Любченка в Міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не проводилися.