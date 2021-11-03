По всій Україні проходять обшуки у податківців
Правоохоронці проводять обшуки у податківців по всій Україні. Слідчі дії проходять в офісах Податкової служби та за місцями проживання фігурантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.
Відомо, що співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України викрили корупційний механізм у Державній податковій службі.
За попередньою інформацією, схема полягала у "покривані" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам.
Внаслідок чого, аби отримати докази протиправної діяльності, СБУ та НАБУ провели ряд обшуків по всій Україні, а саме:
- у Державній податковій службі,
- її регіональних підрозділах,
- за місцями проживання фігурантів провадження.
Джерело в силових структурах повідомило РБК-Україна, що обшуки проводилися, в тому числі, у керівника Податкової служби Євгена Олейнікова.
Так, під час обшуків силовики вилучили документи, які підтверджують даний протиправний механізм.
Зокрема факти, що фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства із категорії ризикових.
Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем).
Встановлюються усі особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми.
Фото: у податківців проводять обшуки (nabu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ і СБУ проводять обшуки у першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки України Олексія Любченка.
Але в його прес-службі в коментарі РБК-Україна заявили, що за місцем проживання і роботи Любченка в Міністерстві економіки сьогодні слідчі дії не проводилися.