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По всей Украине проходят обыски у налоговиков

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Киев, Среда 03 ноября 2021 13:31
По всей Украине проходят обыски у налоговиков Фото: у налоговиков проводят обыски (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

Правоохранители проводят обыски у налоговиков по всей Украине. Следственные действия проходят в офисах налоговой службы и по местам жительства фигурантов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Известно, что сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили коррупционный механизм в Государственной налоговой службе.

По предварительной информации, схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помогали фиктивным предприятиям.

Вследствие чего, чтобы получить доказательства противоправной деятельности, СБУ и НАБУ провели ряд обысков по всей Украине, а именно:

  • в Государственной налоговой службе,
  • ее региональных подразделениях,
  • по местам жительства фигурантов производства.

Источник в силовых структурах сообщил РБК-Украина, что обыски проводились, в том числе, у руководителя службы Евгения Олейникова.

Так, во время обысков силовики изъяли документы, подтверждающие данный противоправный механизм.

В частности факты, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым, "скруткам", а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

Устанавливаются все лица, которые могут быть причастными к преступной схеме.

Фото: у налоговиков проводят обыски (nabu.gov.ua)

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что НАБУ и СБУ проводят обыски у первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Алексея Любченко.

Но в его пресс-службе в комментарии РБК-Украина заявили, что по месту жительства и работы Любченко в Министерстве экономики сегодня следственные действия не производились.

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