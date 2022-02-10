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По всій Україні тривають навчання "Заметіль-2022": в ЗСУ показали, як вони проходять

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Україна, Четвер 10 лютого 2022 15:42
По всій Україні тривають навчання "Заметіль-2022": в ЗСУ показали, як вони проходять Фото: по всій Україні тривають навчання "Заметіль-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні тривають командно-штабні навчання "Заметіль-2022". Протягом цього місяця на полігонах по всій країні військові удосконалюватимуть способи ведення оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ в Facebook.

За словами командувача об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, тренування є плановим заходом.

Зокрема, їх завданням є спільна робота структурних підрозділів органів управління, а також відпрацювання питань управління угрупованнями військ під час ведення операції сил оборони.

"Дані військові маневри є продовженням оперативного збору з керівним складом Командування, представниками органів військового управління ЗСУ, а також інших складових сектору оборони та безпеки", - пояснив Наєв.

Він зазначив, що метою навчань є підтримання індивідуальних спроможностей, формування необхідного рівня теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними у ході ведення операції Сил оборони.

Як повідомив командувач, командно-штабні навчання триватимуть протягом поточного місяця на визначених військових полігонах по всій території держави.

"По завершенню навчань має бути досягнена злагодженість дій Командування з органами військового управління ЗСУ та інших складових сил оборони та безпеки під час ведення операцій за основними принципами, стандартами та штабними процедурами, що прийняті у державах-членах НАТО", - додав Наєв.

Фото: по всій Україні тривають навчання "Заметіль-2022" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Нагадаємо, командно-штабні навчання "Заметіль-2022" в Україні стартували 8 лютого.

Додамо, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна проведе дзеркальні навчання через спільні маневри Росії та Білорусі.

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