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Киянам нагадуватимуть про комендантську годину

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Київ, Понеділок 15 серпня 2022 16:15
Киянам нагадуватимуть про комендантську годину Фото: киянам нагадуватимуть про комендантську годину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Жителі Києва тепер зможуть отримувати нагадування про початок комендантської години.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації в Telegram.

Тепер в додатку "Київ Цифровий" можна включити повідомлення, яке буде повідомляти про початок комендантської години за 60 хвилин до його настання.

Для цього необхідно підключити нагадування в налаштуваннях програми. О 22: 00 повідомлення нагадає, що потрібно поквапитися додому.

Нагадаємо, комендантська година в Києві діє щодня з 23:00 до 05:00.

У цей період не можна перебувати на вулиці та інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. Виняток - при наявності спеціального пропуску встановленого зразка і посвідчення особи.

Однак виходити з дому можна для того, щоб пройти в найближче укриття під час повітряної тривоги.

Раніше командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк заявив, що комендантську годину в Києві скасовувати не будуть.

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Київ Комендантська година
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