Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні
Погода в Україні у вівторок, 16 серпня, буде вологою. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами та шквальним вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.
На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +17 +20, вдень +25 +27 градусів;
- на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +24 +26;
- у східних областях вночі +23 +25, вдень +30 +34 градуси;
- на півдні країни вночі +18 +23 градуси, а вдень +27 +32;
- у центральних областях вночі +17 +20, вдень +23 +27 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні вдень та вночі очікується дощ, подекуди з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +24 +26 градусів.
Нагадаємо, раніше жителів столиці та Київської області попередили про грози 16 серпня.
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