ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 07:00
Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: погода в Україні 16 серпня буде з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у вівторок, 16 серпня, буде вологою. У всіх регіонах очікуються дощі з грозами та шквальним вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грозові дощі накриють усіх області. У деяких регіонах можливий град та шквали.

На решті території буде помірний північно-східний вітер, з поривами до 12 м/с. При цьому температура повітря впаде лише на декілька градусів.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +17 +20, вдень +25 +27 градусів;
  • на заході вночі +16 +18 градусів, а вдень +24 +26;
  • у східних областях вночі +23 +25, вдень +30 +34 градуси;
  • на півдні країни вночі +18 +23 градуси, а вдень +27 +32;
  • у центральних областях вночі +17 +20, вдень +23 +27 градусів.

Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

У столиці сьогодні вдень та вночі очікується дощ, подекуди з грозами. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +19 +21, а вдень +24 +26 градусів.

Грози, град та вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше жителів столиці та Київської області попередили про грози 16 серпня.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"