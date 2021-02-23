Всеукраїнський форум про інфраструктуру: стало відомо про амбітні плани влади

Дешева іпотека та лізинг на житло, оновлена приміська залізниця, обхідна дорога навколо Києва, новий аеропорт на Донбасі, нові дороги, садочки та школи. Саме такі амбітні плани має влада на розвиток інфраструктури України.

Як повідомили під час форуму, у 2020 році в Україні навіть в умовах коронавірусу вдалось побудувати 6,5 тис. км доріг, з яких 4 тис. км - державного значення і 2,5 тис. км - місцевого.

"Коли ми вперше заявили про ці плани, їх вважали божевіллям. Сьогодні це офіційна статистика і вже історія. Тому ми не збираємось зупинятись і наша ціль на 2021-ий рік не зменшується - це 4,5 тис. км державних доріг та 2 тис. км місцевих доріг", - заявив Володимир Зеленський, відкриваючи форум.

Крім того, в межах президентського проекту "Велике будівництво" за минулий рік побудовано 114 шкіл, 100 садочків, 101 стадіон, 26 приймальних відділень.

На 2021 рік плани такі: школи - 95, садочки - 70, стадіони - 80, басейни - 29, приймальні відділення - 177 об'єктів.

Ще один доволі амбітний проект влади - Київська обхідна дорога. Його реалізацію хочуть розпочати вже цьогоріч. Її загальна протяжність становитиме 150 кілометрів.

Ще один проект, присвячений тридцятиліттю незалежності - найдовша траса М-3. Як зазначив президент, це буде найдовша дорога України, протяжністю 1400 кілометрів, яка з’єднає Схід та Захід країни.

Окремий проект - приміська залізниця City Express. Перший етап проекту включає Київ, Харків та Дніпро, розповів Володимир Зеленський.

Крім того, на форумі повідомили, що компанії Об'єднаних Арабських Еміратів готові будувати річкові порти і таким чином розвивати річковий транспорт в Україні.

"Ми всі знаємо, що річковий транспорт - не лише найбільш екологічні, але й найдешевші перевезення. Щобільше, вони можуть створити дохідну частину для бізнесу та для нашого бюджету. У нас є всі можливості для розвитку цієї галузі і ми маємо їх з розумом розвивати та використовувати. Ці компанії професійно розбирають в цьому питанні і будуть вже цього тижня в Україні", - розповідав нещодавно голова партії Олександр Корнієнко.

Водночас в Україні планують розвивати не тільки великі міста та великі аеропорти, але й мережу регіональних маленьких аеропортів. Як зазначає заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, це дозволить людям з Ужгорода чи Чернівців долетіти до Києва, а звідти - полетіти в Європу.

Так, за декілька років планують 16 аеропортів. А вже цього року розпочинають реконструкцію злітно-посадкових смуг в аеропортах Ужгорода, Полтави, Чернівців, Кривого Рогу, Житомира та Вінниці. Також доробляють деякі моменти в Херсонському аеропорті та доробляємо аеропорт в Миколаєві.

До кінця 2021-го року в Україні може з’явитися великий державний авіаперевізник. За словами Кирила Тимошенка, Україна отримає зрозумілого державного національного авіаперевізника, який зможе вирішувати не тільки питання туризму, але і питання держави.

"Багато з вас пам’ятає, як це було навесні, коли ми забирали наших громадян і співпрацювали з приватними авіакомпаніями, коли багато громадян застрягали в інших країнах. Все це буде вирішувати національний великий авіаперевізник, який буде, сподіваюсь, відомий по всьому світу. І нам буде не те, що не соромно, а всі у світі знатимуть, що це український авіаперевізник", - сказав він.

Своєю чергою, скасування ПДВ на внутрішні авіаперевезення дозволить розвивати українські державні та приватні авіакомпанії. І стане поштовхом для регіональних рейсів по всій країні. Взагалі у планах влади до 2025 року підняти ринок внутрішніх авіаперевезень до 4 млн пасажирів на рік і до 5 тис. тон вантажів на рік.

Також планують збільшити ринок міжнародних авіаперевезень до 25 млн пасажирів і 200 тис. тон вантажів на рік.

У 2021 році розпочнеться проектування нового аеропорту для цивільних літаків між Донецькою та Луганською областями. Як зазначив президент, фахівці вже шукають місце в цих областях для будівництва аеропорту.

Житло для українців стане доступнішим вже в першому півріччі. Принаймні таке завдання поставив президент. Для цього планують запустити іпотеку з фіксованою ставкою 7%, де буде перший внесок - 20%, а термін закриття іпотеки - від 20 до 30 років.

Паралельно з цим проектом працюватиме інший - про фінансовий лізинг на житло під 5%. Він буде доступний для медиків, військових, педагогів, поліцейських, соціально незахищених верств населення. І, можливо, що також для внутрішньо переміщених осіб.

Розуміючи великий туристичний потенціал нашої країни, цьогоріч влада розпочала програму "Велика реставрація". Мова йде про відновлення українських замків, музеїв, театрів тощо. Так, за три наступних років буде відреставровано 150 таких об’єктів по Україні.

Ще Володимир Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні.

"У нас є важлива й амбітна мета розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав президент.