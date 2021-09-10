Всеукраїнська рекламна коаліція закликала припинити тиск на "Октагон-Аутдор"

"Професійне середовище сколихнула новина про звинувачення у тероризмі щодо давнього члена нашого об’єднання - ТОВ "Октагон-Аутдор". Ця компанія з іноземними інвестиціями є активним учасником не лише ринку професійних послуг з розміщення реклами, а й частиною суспільних процесів", - йдеться у зверненні коаліції.

В організації наголошують, що добре знайомі з діяльністю "Октагон-Аутдор”, і знають її як учасника та ініціатора багатьох соціально-моделюючих проектів, в тому числі, низки комунікаційних кампаній, спрямованих на підвищення духу патріотизму.

"Сьогодні ми бачимо спробу підірвати у суспільстві авторитет наших колег, які є інвесторами у галузі реклами та комунікацій, партнерами провідних медіа, digital, маркетингових та PR агентств, дослідницьких компаній, громадських асоціацій, рекламодавців. Прикро, що добропорядну компанію намагаються дискредитувати через вигадані політичні приводи, пов’язані з рекламними площинами: контроль над якими ТОВ "Октагон-Аутдор" втратила ще у 2014 року через окупацію Криму та частини територій Донецької та Луганської областей", - додають в коаліції.

Всеукраїнська рекламна коаліція також закликала президента особисто втрутитися й розібратися в цій ситуації, та припинити тиск з боку СБУ щодо компанії "Октагон-Аутдор".

"Впевнені, що Володимир Зеленський давно і особисто знає багатьох гравців рекламного ринку України, членів ВРК, та цінить високі професійні стандарти нашої роботи. Ми ставимо до відома органи влади, що відстоюватимемо інтереси колег, які зазнали рейдерства, незалежно від кінцевого замовника. Ми солідарні у відстоюванні нашого права на професію та ділову репутацію. Тому хочемо заявити, що будь-який тиск нас не зламає", - резюмували в організації.