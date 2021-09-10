Всеукраинская рекламная коалиция призвала прекратить давление на "Октагон-Аутдор"

"Профессиональную среду всколыхнула новость об обвинениях в терроризме по давнего члена нашего объединения - ООО "Октагон-Аутдор". Эта компания с иностранными инвестициями является активным участником не только рынка профессиональных услуг по размещению рекламы, но и частью общественных процессов", - говорится в обращении коалиции.

В организации отмечают, что хорошо знакомы с деятельностью "Октагон-Аутдор", и знают ее как участника и инициатора многих социально-моделирующих проектов, в том числе, ряда коммуникационных кампаний, направленных на повышение духа патриотизма.

"Сегодня мы видим попытку подорвать в обществе авторитет наших коллег, которые являются инвесторами в области рекламы и коммуникаций, партнерами ведущих медиа, digital, маркетинговых и PR агентств, исследовательских компаний, общественных ассоциаций, рекламодателей. Жаль, что добропорядочную компанию пытаются дискредитировать через вымышленные политические приводы, связанные с рекламными плоскостями: контроль над которыми ООО "Октагон-Аутдор" потеряла еще в 2014 году из-за оккупации Крыма и части территорий Донецкой и Луганской областей", - добавляют в коалиции.

Всеукраинская рекламная коалиция также призвала президента лично вмешаться и разобраться в этой ситуации, и прекратить давление со стороны СБУ в отношении компании "Октагон-Аутдор".

"Уверены, что Владимир Зеленский давно и лично знает многих игроков рекламного рынка Украины, членов ВРК, и ценит высокие профессиональные стандарты нашей работы. Мы ставим в известность органы власти, отстаивать интересы коллег, подвергшихся рейдерства, независимо от конечного заказчика. Мы солидарны в отстаивании нашего права на профессию и деловую репутацию. Поэтому хотим заявить, что любое давление нас не сломает", - резюмировали в организации.