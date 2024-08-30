"Кислотная зона" океана стремительно увеличивается: чем это опасно

В самых глубоких частях океана - ниже 4000 метров от поверхности - сочетание высокого давления и низких температур создает условия, при которых растворяется карбонат кальция (материал, который морские существа используют для "изготовления" своих панцирей или раковин). Недавно ученые обнаружили, что эта "кислотная зона" существенно увеличилась.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно и чем опасно.

Чем обеспокоены исследователи

Во время сжигания людьми ископаемого топлива, углекислый газ поглощается океаном. Там происходит его химическое превращение в угольную кислоту, что привело к существенному повышению кислотности поверхности океана.

В то же время, глобальное моделирование океана показывает, что так называемая глубина карбонатной (кальцитовой) компенсации или CCD (момент, когда карбонат кальция растворяется в воде быстрее, чем может накапливаться) выросла в среднем на почти 100 м с доиндустриальных времен.

Изменения, зафиксированные в 17 регионах океана (инфографика: sciencedirect.com)

Исследователи предполагают, что в этом столетии она, вероятно, повысится еще на несколько сотен метров.

Следует отметить, что два вышеупомянутых процесса связаны: из-за повышения концентрации углекислого газа в океане его pH снижается (становится более кислым), а глубоководная область, в которой растворяется карбонат кальция, увеличивается от морского дна вверх.

При этом "переходная зона" (в которой карбонат кальция становится химически нестабильным и начинает растворяться), называется лизоклин. Поскольку морское дно океана относительно плоское, даже небольшой подъем лизоклина (на несколько метров) может повлечь за собой существенные изменения - когда известковые отложения станут химически нестабильными и растворятся.

Верхним пределом лизоклина является глубина насыщения кальцитом (CSD), а нижним - CCD.

Над CSD океанская вода перенасыщена кальцитом, а отложения морского дна богаты известняком. Тем временем под CCD карбонатных минералов, напротив, либо мало, либо нет совсем.

"Переходная зона" лизоклин (инфографика: sciencedirect.com)

Лизоклин можно назвать "биологической границей" между разными живыми организмами, ведь "кислотная зона" на больших глубинах оказывает существенное влияние на жизнь целых экосистем.

Например, в северо-восточной части Тихого океана наиболее распространенными организмами, живущими на морском дне (выше CSD), являются мягкие кораллы, офиуры, мидии, морские улитки, хитоны и мшанки (все из них имеют кальцинированные раковины или скелеты).

В то же время ниже CCD - наиболее распространены морские анемоны, морские огурцы и осьминоги.

Регионы океана, включенные в недавнее исследование (иллюстрация: sciencedirect.com)

Следовательно, если уровень кислотности в океанах будет расти и сверху, и снизу, это может привести к существенным изменениям не только для морских обитателей, но и человечества в целом.