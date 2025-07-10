Вселенная подарит хорошие новости только этим знакам Зодиака: больше никаких проблем

Дева

Вам не придется просить дважды, ведь Вселенная сама принесет то, что раньше казалось несбыточной мечтой. День сложится так, будто кто-то внимательно слушал все ваши желания. В вашей жизни наконец исчезнет давление, которое вы давно чувствовали, но не признавали. Карты Таро обещают вам ощущение того, что все может легко решаться, вы поймете, что идете в правильном направлении.

Телец

В воздухе пахнет хорошими новостями, а там, где вам приходилось бояться проблем, придет облегчение. Ваши старания принесут награду, особое событие принесет четкое понимание, что жизнь вдруг полюбила вас сильнее. Вы почувствуете почву под ногами и впервые за долгое время не захотите бежать от неудач. Вселенная на вашей стороне, просто позвольте себе это почувствовать.

Стрелец

Хорошие новости уже рядом, хотя вы еще этого не видите. Этот день будет светлым, с маленькими чудесами, вы почувствуете, что не все зря. Кто-то поддержит, кто-то вспомнит, кто-то скажет что-то важное. Ваше сердце снова поверит в счастье, которое не требует усилий, превращайте свои мечты в реальность и не думайте о плохом!

Близнецы

Таро-гороскоп на 10 июля обещает вам замечательные новости, которых так не хватало, и ответы, которые вы давно ищете. Все будет происходить естественно, будто кто-то уже все решил за вас. Вам останется только ощутить радость от того, как правильно все складывается. Отпустите прошлое и отдайтесь своим мечтам, пришло время их осуществить.