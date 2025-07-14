Вселенная даст второй шанс: эти знаки Зодиака смогут "возродиться" из пепла

Уже в ближайшие месяцы представителей трех знаков Зодиака ждет возможность изменить все. Вселенная хочет помочь им, но важно не упустить редкий шанс.

Кто "возродится" из пепла уже до конца этого года, рассказывает РБК-Украина .

Скорпион

В последнее время жизнь не раз заставляла вас касаться дна (морально, эмоционально или даже финансово). Но именно у вас, как ни у одного другого знака, есть способность "возродиться" из пепла. Все испытания, которые вы проходили в последнее время, были не наказанием, а подготовкой к серьезному рывку.

Осенью вас ждет событие, которое заставит переосмыслить свое место в мире. Кто-то получит второй шанс в отношениях, кто-то в карьере, кто-то - в понимании самого себя. Вам не нужно придумывать себя заново, стоит принять себя и позволить жить без постоянной борьбы.

Телец

Вы обычно не любите перемены, но именно вам судьба подкинет шанс, от которого будет невозможно отказаться. С началом осени жизнь понемногу будет меняться, вы избавитесь от тягот, которые давно мешают двигаться вперед. Не удивляйтесь, если захочется сменить работу, стиль жизни или даже город - это знак, что вы созрели для новой главы.

Гороскоп обещает, что уже к концу года у вас появится больше уверенности, вы научитесь отстаивать свои желания и перестанете жить для кого-то. Сделайте себе подарок - начните ставить себя на первое место и "возрождайтесь" из пепла.

Рак

Вы уже прожили целую эпоху внутренних ураганов. Сомнения, разочарования, ожидания чего-то, что так и не произошло - пришло время это все отпустить. Гороскоп обещает вам обновление, вы начнете чувствовать, что сердце снова способно доверять, мечтать, любить.

До декабря ваша жизнь может неожиданно измениться, в ней появятся люди, которые помогут вам исцелить старые раны. Вы научитесь заботиться о себе так, как раньше заботились о других. И если позволите себе отпустить прошлое, то к вам придет то, что действительно ваше.

Как начать с чистого листа, если нет сил

Жизнь с нуля это не о героическом старте, а о малых шагах, которые вы делаете несмотря на усталость. Если душа истощена, дайте ей право на молчание и медлительность.

А потом делайте первый шаг. Это может быть смена чашки для кофе, новый план в заметках или прогулка без цели.

Главное - не давите на себя. Вам не нужно спасать мир. Достаточно спасти себя. Иногда это самое важное, что вы можете сделать. И именно так начинается новый путь.