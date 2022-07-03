У Путіна впевнені, що Україні "доведеться" прийняти умови Росії
Україна має прийняти умови Росії та сісти за стіл переговорів. Щоб "зафіксувати документ".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
"Настане черга переговорів, перед якими українцям доведеться зрозуміти ще раз усі наші умови. Вони їх чудово знають. Погодитись на них. Сісти за стіл переговорів. І просто зафіксувати той документ, який багато в чому вже був узгоджений", - заявив Пєсков.
"Умови" Росії
Варто зазначити, що одними з умов, які висунув російській агресор Україні після повномасштабного вторгнення були такими:
- визнати півострів Крим "російським", а також незалежність так званих "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей,
- "нейтральний" статус України (щодо НАТО),
- розв'язання питань щодо так званих "демілітаризації" та "денацифікації",
- визнання Україною російської мови як другої державної.
Нагадаємо, в Кремлі нещодавно вкотре виступали з ультимативними заявами в бік України, пропонуючи "скласти зброю".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.