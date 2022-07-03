У Путіна впевнені, що Україні "доведеться" прийняти умови Росії

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Настане черга переговорів, перед якими українцям доведеться зрозуміти ще раз усі наші умови. Вони їх чудово знають. Погодитись на них. Сісти за стіл переговорів. І просто зафіксувати той документ, який багато в чому вже був узгоджений", - заявив Пєсков.

"Умови" Росії

Варто зазначити, що одними з умов, які висунув російській агресор Україні після повномасштабного вторгнення були такими:

визнати півострів Крим "російським", а також незалежність так званих "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей,

"нейтральний" статус України (щодо НАТО),

розв'язання питань щодо так званих "демілітаризації" та "денацифікації",

визнання Україною російської мови як другої державної.

Нагадаємо, в Кремлі нещодавно вкотре виступали з ультимативними заявами в бік України, пропонуючи "скласти зброю".

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