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Всесвітній економічний форум оцінив наслідки пандемії до 2024 року

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Україна, Вівторок 11 січня 2022 13:49
Всесвітній економічний форум оцінив наслідки пандемії до 2024 року Фото: пандемія COVID-19 залишається критичною загрозою миру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку 2022 року COVID-19 і його економічні та соціальні наслідки продовжують представляти критичну загрозу світу. Нерівність у доступі до вакцин і, як наслідок, нерівномірність відновлення економік посилюють соціальні розбіжності і геополітичну напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Global Risks Report 2022 Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

За даними, ВЕФ, розмір світової економіки в 2024 році буде на 2,3% менше, ніж було б без пандемії.

При цьому у 2024 році в країнах, що розвиваються (за винятком Китаю) ВВП буде на 5,5% нижче очікуваного до пандемії, в той час як країни з розвиненою економікою перевершать цей рівень на 0,9%, збільшуючи глобальний розрив у доходах.

Глобальне розшарування створить напруженість, що може призвести до погіршення наслідків пандемії і ускладнення необхідної координації для вирішення загальних проблем.

Зростання цін на товари, інфляція і борг являють собою нові ризики. Більш того, черговий сплеск випадків COVID-19 ближче до кінця 2021 року продовжує пригнічувати країни в здатності до стійкого одужання, наголошується в огляді.

Нагадавши, американський інвестиційний банк JP Morgan прогнозує, що 2022 рік ознаменує кінець пандемії коронавірусу. Наступного року також очікується повне відновлення світової економіки.

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