JP Morgan прогнозує кінець пандемії та відновлення світової економіки в 2022 році

Американський інвестиційний банк JP Morgan прогнозує, що 2022 рік ознаменує кінець пандемії коронавірусу. Наступного року також очікується повне відновлення світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

У прогнозному звіті банку на наступний рік говориться, що нові вакцини і терапевтичні засоби призведуть до "сильного циклічного відновлення, повернення глобальної мобільності і звільнення відкладеного попиту з боку споживачів".

Марко Коланович, головний стратег з глобальних ринків і співкерівник відділу глобальних досліджень банку, сказав, що банк очікує зростання американського індексу S&P 500 майже на 8% до 5050 пунктів, зростання акцій ринків, що розвиваються на 18%. Прибутковість 10-річних облігацій казначейства США - ключовий фактор зростання вартості запозичень у світі - зросте до 2,25% до кінця 2022 року.

"Ми вважаємо, що 2022 рік стане роком повного відновлення миру, закінчення пандемії і повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які були у нас до спалаху COVID-19", - сказав Коланович.