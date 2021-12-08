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JP Morgan прогнозує кінець пандемії та відновлення світової економіки в 2022 році

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Середа 08 грудня 2021 16:34
JP Morgan прогнозує кінець пандемії та відновлення світової економіки в 2022 році Фото: JP Morgan передбачив кінець пандемії (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Американський інвестиційний банк JP Morgan прогнозує, що 2022 рік ознаменує кінець пандемії коронавірусу. Наступного року також очікується повне відновлення світової економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У прогнозному звіті банку на наступний рік говориться, що нові вакцини і терапевтичні засоби призведуть до "сильного циклічного відновлення, повернення глобальної мобільності і звільнення відкладеного попиту з боку споживачів".

Марко Коланович, головний стратег з глобальних ринків і співкерівник відділу глобальних досліджень банку, сказав, що банк очікує зростання американського індексу S&P 500 майже на 8% до 5050 пунктів, зростання акцій ринків, що розвиваються на 18%. Прибутковість 10-річних облігацій казначейства США - ключовий фактор зростання вартості запозичень у світі - зросте до 2,25% до кінця 2022 року.

"Ми вважаємо, що 2022 рік стане роком повного відновлення миру, закінчення пандемії і повернення до нормальних економічних і ринкових умов, які були у нас до спалаху COVID-19", - сказав Коланович.

Нагадаємо, у жовтні Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозував зростання світової економіки у 2022 році 4,9%. Як зазначила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, "глобальне відновлення триває, але його динаміка ослабла через пандемію".

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