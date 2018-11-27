Франція закриє 14 ядерних реакторів до 2035, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Франція відмовляється від ядерної енергетики

Франція має закрити 14 ядерних реакторів до 2035 року. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зокрема, за словами Макрона, Франція закриє 14 ядерних реакторів з 58 до 2035 року. Даний термін на 10 років більше, ніж обіцяв його попередник Франсуа Олланд, який говорив про скорочення виробництва електроенергії на АЕС на половину до 2025 року.

Зазначимо, Франція отримує близько 75% електроенергії на свої потреби від 19 атомних станцій. За словами Макрона, у країні мають намір перейти на поновлювані джерела енергії, щоб попередити вплив на глобальне потепління.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що у Франції зупиняє роботу найстаріша в країні АЕС. Зокрема, 10 квітня 2017 року офіційно почалася процедура закриття АЕС Фессенхайм. Передбачається, що АЕС до 2020 року зупинить виробництво електроенергії, а її потужності компенсує новий реактор в Фламанвілі.

Минулого року також стало відомо, що французька компанія планує побудувати сонячну електростанцію в Чорнобилі.