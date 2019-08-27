Світовий банк виділив 200 млн доларів на сільське господарство України

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР, група Світового банку) і Міністерство фінансів України підписали угоду про виділення 200 млн доларів на реалізацію програми "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України". Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Як зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова, Україна потребує таких проектів, зокрема, для підготовки земельної реформи і прозорого відкриття ринку землі.

"Упевнена, його успішна реалізація стане хорошим прикладом для наступних проектів з іншими МФО, що дозволить нам збільшувати кількість інструментів для участі приватного бізнесу у розвитку агросектору", - сказала міністр.

Нагадаємо, у квітні 2019 року у Світовому банку заявили, протягом останніх п’яти років Україні довелося зіткнутися з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах. Як зазначається в огляді, до ключових реформ, реалізованих після 2014 року, належать: значна фіскальна консолідація, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу.

На думку голови Ради Національного банку Богдана Данилишина, зростання в сільському господарстві - одна з ключових складових гарної динаміки ВВП України у 2019 році. Зокрема, за 7 місяців індекс сільгосппродукції склав 112%.