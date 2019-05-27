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Світовий банк виділив 200 млн доларів на підтримку українських аграріїв

Новини » Економіка    27.05.2019 - 14:46
Світовий банк виділив 200 млн доларів на підтримку українських аграріїв
Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Програма дасть можливості підвищити ефективність сільського господарства

Рада Світового банку схвалила виділення 200 млн доларів на підтримку малих і середніх підприємств України у сільськогосподарському секторі. Про це повідомляє прес-служба представництва СБ у Києві.

Як зазначили в прес-службі, програма на основі результатів прискорить приватні інвестиції у сільське господарство.

У СБ нагадали, що експорт сільськогосподарської продукції залишається основною рушійною силою української економіки: на неї припадає майже 42% (18 млрд доларів) загальної вартості експорту але нині сектор не повністю використовує свій потенціал.

"Україна може прискорити свій економічний розвиток шляхом підвищення ефективності та зміцнення прозорості своєї сільськогосподарської галузі. Підвищення продуктивності сільського господарства на 30% могло б протягом наступних п'яти років збільшити ВВП на додаткові 4,4%", - сказала Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови і України.

Нагадаємо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло на 7,8%. Таким чином, зростання за 2018 рік став максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Відзначимо, за даними ДФС, у січні-квітні 2019 року найбільшу частку в експорті товарів з України займають продовольчі товари та сільськогосподарська продукція - 7,055 млрд доларів, або 43,1% від загального експорту. На другому місці - метали і вироби з них 3,683 млрд доларів (22,5%).

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