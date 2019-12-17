Світовий банк прогнозує уповільнення української економіки

Фото: Анастасія Головач (РБК-Україна)

Чинники зростання вже вичерпані, а інвестицій, як і раніше, недостатньо

Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України у четвертому кварталі 2019 року, а також в 2020 році. Про це економіст Світового банку Анастасія Головач сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначила експерт, за результатами перших 9 місяців року зростання економіки становило 3,9%, проте динаміка ключових галузей української економіки не виглядає радісно.

"У четвертому кварталі 2019 року українська економіка може продемонструвати певне уповільнення", - сказав Головач.

На її думку, ті чинники, які вплинули на високий ріст економіки в трьох кварталах 2019 року, можуть бути короткостроковими.

"Україна навряд чи зможе отримати хороший урожай три роки поспіль. У фінансовому секторі в наступному році буде вже більш висока база порівняння і темпи зростання, швидше за все, будуть нижче. А зростання, засноване на внутрішньому споживанні, в принципі не є стійким", - сказала вона.

У Світовому банку вважають, що для збереження темпів зростання 2019 року Україні потрібно зробити чимало.

"Ключовим завданням тут є істотне збільшення темпів зростання інвестицій в основний капітал. Поки що їх динаміка не радує. Приміром, у першому півріччі цього року темпи зростання знизилися до 13%, у другому кварталі - до 8%. І зараз в частці ВВП капітальні інвестиції займають менше 20%. Цього недостатньо. Тому державну політику потрібно зосередити на забезпеченні більш високих темпів зростання інвестицій. Це повинно відбуватися за рахунок прямих іноземних і внутрішніх інвестицій", - резюмувала Головач.

Нагадаємо, за даними Світового банку зростання економіки України в 2019 році був обумовлений високим урожаєм і сприятливими умовами для зростання внутрішнього попиту, в свою чергу, викликаного зростанням заробітної плати, пенсій та надходженням грошових переказів з-за кордону.

Зазначимо, в жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2019 році з 3,0% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,0%. Поліпшення прогнозу обумовлено стійким внутрішнім попитом, збільшенням продуктивності в сільськогосподарському виробництві, поліпшенням споживчих настроїв.