НБУ поліпшив прогноз зростання економіки України

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Це вже друге покращення прогнозу поспіль

Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2019 році з 3,0% до 3,5%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозує зростання ВВП в 2021 році на 4,0%.

Як зазначив Смолій, покращення зростання обумовлено стійким внутрішнім попитом, збільшенням продуктивності в сільськогосподарському виробництві, поліпшенням споживчих настроїв.

"У той же час стримуючими факторами для економічного зростання в 2020 році будуть уповільнення світової економіки та погіршення умов торгівлі", - сказав він.

Відзначимо, 23 жовтня Кабінет міністрів поновив макропрогноз, поліпшивши прогноз зростання ВВП України в 2019 році до 3,5% до 3,7% у 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Національний банк поліпшив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту в Україні в 2019 році з 2,5% до 3,0%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України до 2020 року з 2,9% до 3,2%.

Зазначимо, НБУ погіршив прогноз щодо зростання економіки в 2019 році до 2,5% у липні 2018 року, після чого зберігав цей прогноз незмінним до липня 2019 року.

У жовтні Міжнародний валютний фонд прогнозував зростання ВВП України на 3,0% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році. Порівняно з прогнозом, зробленим в липні 2019 року, очікування на цей рік покращилися. Раніше МВФ прогнозував зростання економіки України на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.