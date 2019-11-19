Світовий банк назвав причини зростання економіки України

Фото: Світовий банк (www.worldbank.org)

Економіка зростає завдяки споживчому попиту, інвестицій недостатньо

Економіка України зросла на 3,6% у першій половині 2019 року, а в третьому кварталі на 4,2%. Про це йдеться в презентації Світового банку, представленій на прес-конференції в Києві.

Як зазначається в огляді, зростання було зумовлено високим врожаєм та сприятливими умовами для росту внутрішнього попиту, в свою чергу, спричиненого зростанням заробітної плати, пенсій та надходженням грошових переказів з-за кордону.

Впевнене зростання у першій половині 2019 року було обумовлене високим та раннім врожаєм сільськогосподарських культур, і такими секторами, як оптова та роздрібна торгівля, фінанси і транспорт. Додана вартість у сільському господарстві зросла на 6% у першій половині 2019 року, йдеться в презентації.

Стрімке зростання споживання домашніх господарств тривало у першому півріччі 2019 року (на 11,2%) було підтримане соціальними виплатами під час виборчого циклу; як і раніше, великими сумами грошових переказів від трудових мігрантів; і відновленням споживчого кредитування, вважають

Як результат, внутрішня торгівля і транспорт значно зросли, особливо у другому кварталі, на 4,5% і 4,2% відсотків, відповідно. Темпи зростання доданої вартості у будівництво та фінансовому секторі у першій половині 2019 року склали 23% та 11% відповідно.

У той же час, зростання промислового виробництва та інвестицій залишилося слабким, із скороченням сектора промислового виробництва на 0,2% й уповільненням зростання інвестицій в основні фонди до 12 відсотків, зазначили експерти СБ.

"Рівень інвестицій в основні фонди на рівні 20% від ВВП залишається недостатнім для пришвидшення економічного зростання", - йдеться в огляді.

www.worldbank.org

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк оновив прогноз по зростанню економіки України на найближчі роки. Згідно з новим прогнозом, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році складе 3,6% (у жовтні банк прогнозував зростання на 3,4%). У 2020 році зростання ВВП складе 3,7% (попередній прогноз - 3,7%). У 2021 році зростання економіки України складе 4,2% (раніше очікувалося 4,2%).

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України в III кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 4,2. Раніше Держстат оцінював зростання ВВП в II кварталі 2019 року на рівні 4,6%, у I кварталі - на 2,5%.