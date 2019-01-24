Мінфін оприлюднив валютну структуру виплат за держборгом

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Майже половину виплату у 2019 році потрібно здійснити в доларах

Міністерство фінансів затвердило Програму управління державним боргом на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначається в документі, загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2019 році, законом про бюджет передбачені на рівні 417,4 млрд грн, з яких 239,2 млрд грн (57,3%) - виплати за державним внутрішнім боргом та 178,2 млрд грн (42,7%) - виплати за державним зовнішнім боргом.

www.minfin.gov.ua

За даними Мінфіну, у 2019 році, виплати становитимуть: долари - 47,68%, гривня - 36,30%, СПЗ - 8,55%, ЄВРО - 6,21%, канадський долар - 1,17%, японська єна - 0,09%.

www.minfin.gov.ua

Нагадаємо, в 2018 році державні запозичення до загального фонду держбюджету надійшли на суму близько 277 млрд грн у гривневому еквіваленті або 96% від уточненого плану. За даними Мінфіну, зовнішні запозичення склали 103 млрд грн, внутрішні - 174 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів у 2019 році планує запозичити 345,9 млрд грн, у тому числі на внутрішньому ринку - 202 млрд грн, або 58,4% загальної суми запозичень. Зовнішні запозичення заплановані в обсязі 143,9 млрд грн, або 41,6%.