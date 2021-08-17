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США заморозили держрезерви Афганістану у своїх банках, - WP

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Вашингтон, Вівторок 17 серпня 2021 20:36
США заморозили держрезерви Афганістану у своїх банках, - WP Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена заморозила резерви уряду Афганістану, які зберігаються на американських банківських рахунках. Рішення було прийняте міністром фінансів Джанет Йеллен і співробітниками Управління з контролю за іноземними активами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

За даними Міжнародного валютного фонду, центральний банк Афганістану станом на квітень тримав резервні активи на суму 9,4 млрд доларів. Це становить близько третини річного обсягу виробництва країни.

Більша частина резервів нині знаходиться за межами Афганістану, сказало одне з джерел. Мільярди доларів зберігаються в Сполучених Штатах, але точна сума невідома.

"Будь-які активи Центрального банку, яке має уряд Афганістану в Сполучених Штатах, будуть недоступні для талібів", - розповіло одне з джерел.

Нагадавши, Німеччина призупинила фінансову допомогу на розвиток Афганістану.

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