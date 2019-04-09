Світовий банк оцінив обсяг грошових переказів в Україну

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Оцінка Світового банку значно вища ща дані НБУ

Україна є найбільшим одержувач грошових переказів в регіоні і за 2018 році отримала рекордні 14 млрд доларів. Про це йдеться в доповіді Світового банку з міграції та розвитку.

При цьому у Світовому банку відзначають, що таке різке зростання в Україні відображає переглянуту методологію оцінки грошових переказів.

За оцінками банку, у 2018 році серед країн найбільшими одержувачами грошових переказів були Індія - 79 млрд доларів, Китай - 67 млрд доларів, Мексика - 36 млрд доларів, Філіппіни 34 млрд доларів і Єгипет - 29 млрд доларів. Офіційні грошові перекази в країни з низьким і середнім рівнем доходу в 2018 році зросли на 9,6% до 529 млрд доларів.

Очікується, що в 2019 році грошові перекази в країни з низьким і середнім рівнем доходу досягнутий 550 млрд доларів, що стане їх найбільшим джерелом зовнішнього фінансування.

Середня світова вартість відправки 200 доларів в 2018 році залишалася високою - близько 7% у першому кварталі 2019 року. Скорочення витрат на грошові перекази до 3% до 2030 року є глобальною метою в рамках Цілей сталого розвитку. Банки були найдорожчими каналами грошових переказів, в середньому стягуючи комісію в 11%. Поштові перекази коштували 7%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2018 році склав 10,888 млрд доларів, що на 18% більше, ніж за 2017 рік (9,264 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 3626 млн доларів. Далі йдуть Росія (948 млн доларів), США (870 млн доларів), Чеська Республіка (846 млн доларів) і Італія (492 млн доларів). Слід зазначити, що Росія була єдиною країною, переклади з якою за минулий рік скоротилися на 27%).

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році з 2,9 до 2,7%.