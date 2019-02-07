НБУ прогнозує збільшення надходжень від трудових мігрантів

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Обсяг переказів заробітчан становить близько 10% від ВВП України

Національний банк України прогнозує подальше збільшення обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради НБУ Богдана Данилишина у Facebook.

Данилишин зазначив, що за 2018 рік сума надходжень оцінена в 11,6 млрд доларів, а за 2019 рік очікується отримати 12,2 млрд доларів.

"Грошові перекази - все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну. За даними Світового банку, починаючи з 2016 року їх обсяг стійко перевищує 10% ВВП. Звичайно вони справляють істотний позитивний макроекономічний вплив на стабільність обмінного курсу", - додав він.

Як зазначив Данилишин, четвертий рік поспіль ростуть грошові перекази з Польщі - від 1,4 до 3.6 млрд доларів. З Росії за останні роки відбулося суттєве зменшення - з 1,7 до 1,1 млрд доларів. Збільшилися надходження з США - з 0,5 до 0,8 млрд доларів і Чеської республіки з 0,3 до 0,8 млрд доларів. Йде зростання грошових переказів з Італії, Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю та інших країн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.