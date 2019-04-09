Всемирный банк оценил объем денежных переводов в Украину

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Оценка Всемирного банка значительно выше данных НБУ

Украина является крупнейшим получатель денежных переводов в регионе и за 2018 году получила рекордные 14 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка по миграции и развитию.

При этом во Всемирном банке отмечают, что такой резкий рост в Украине отражает пересмотренную методологию оценки денежных переводов.

По оценкам банка, в 2018 году среди стран крупнейшими получателями денежных переводов были Индия - 79 млрд долларов, Китай - 67 млрд долларов, Мексика - 36 млрд долларов, Филиппины 34 млрд долларов и Египет - 29 млрд долларов. Официальные денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 году выросли на 9,6% до 529 млрд долларов.

Ожидается, что в 2019 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода достигнут 550 млрд долларов, что станет их самым большим источником внешнего финансирования.

Средняя мировая стоимость отправки 200 долларов в 2018 году оставалась высокой - около 7% в в первом квартале 2019 года. Сокращение затрат на денежные переводы до 3% к 2030 году является глобальной целью в рамках Целей устойчивого развития. Банки были самыми дорогими каналами денежных переводов, в среднем взимая комиссию в 11%. Почтовые переводы стоили 7%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил 10,888 млрд долларов, что на 18% больше, чем за 2017 год (9,264 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 3626 млн долларов. Далее идут Россия (948 млн долларов), США (870 млн долларов), Чешская Республика (846 млн долларов) и Италия (492 млн долларов). Следует отметить, что Россия была единственной страной, переводы из которой за прошлый год сократились (на 27%).

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 2,9 до 2,7%.