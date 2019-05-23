Світовий банк назвав умови для прискорення економічного зростання

Україні потрібен швидкий прогрес у реалізації ключових структурних реформ, щоб прискорити економічне зростання. Про це сказала Сату Кахконен, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України на прес-конференції в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Кахконен зазначила, що це означає створення ринку земель сільськогосподарського призначення, розділення природних монополій в енергетичному секторі, посилення врядування у державних банках, досягнення прогресу в боротьбі з корупцією та забезпечення фінансової стабільності.

За прогнозом СБ, якщо ключові реформи просуватимуться вперед, очікується, що економічний ріст може досягнути позначки 3,4% у 2020 році та 3,8% у 2021 році. Інакше, у разі зволікання з реформами, ріст економіки може уповільнитися до рівня нижче 2%, оскільки впевненість інвесторів погіршується, а макроекономічна вразливість посилюється.

У Світовому банку зазначають, що макроекономічні ризики для України наразі пов’язані зі значними виплатами за державним боргом, які припадають на 2019-2021 роки, та тиском з боку поточних видатків бюджету. Це вимагатиме мобілізації належного фінансування від міжнародних фінансових установ та ринків капіталу та подальшого зміцнення системи державних фінансів і досягнення цільового показника дефіциту бюджету.

"Для покращення якості державних послуг для населення України важливе впровадження розпочатих реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, пенсійного забезпечення, державного управління та соціальної допомоги. Також буде важливо запровадити більш справедливу та сприятливу для економічного зростання податкову систему", - йдеться у травневому економічному огляді Світового банку для України.

Нагадаємо, в січні 2019 року Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році з 2,9 до 2,7%.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП)України в 2018 році зріс на 3,3% у порівнянні з 2017 роком.