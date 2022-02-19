Світовий банк готується виділити Україні до 350 млн доларів

Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів. Рішення можуть прийняти до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку .

Повідомляється, що сьогодні пройшла зустріч президента Світового банку Девіда Малпасса з українським президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили величезні фінансові втрати України у зв'язку з ескалацією і зростанням цін на енергоносії.

"Малпасс підтвердив, що Світовий банк готує оперативне виділення бюджетної підтримки - для розгляду радою до кінця березня - до 350 млн доларів для підтримки поточних реформ. За цим піде подальша бюджетна підтримка і додаткові реформи, в тому числі у сфері енергетики і клімату", - йдеться в повідомленні.