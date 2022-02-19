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Світовий банк готується виділити Україні до 350 млн доларів

Автор: Юлія Бойко

Світовий банк для підтримки поточних реформ готується виділити Україні до 350 мільйонів доларів. Рішення можуть прийняти до кінця березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Світового банку.

Повідомляється, що сьогодні пройшла зустріч президента Світового банку Девіда Малпасса з українським президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили величезні фінансові втрати України у зв'язку з ескалацією і зростанням цін на енергоносії.

"Малпасс підтвердив, що Світовий банк готує оперативне виділення бюджетної підтримки - для розгляду радою до кінця березня - до 350 млн доларів для підтримки поточних реформ. За цим піде подальша бюджетна підтримка і додаткові реформи, в тому числі у сфері енергетики і клімату", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна очікує транш МВФ на 700 млн доларів.

А Європарламент схвалив виділення Україні макрофіну в розмірі 1,2 млрд євро.

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