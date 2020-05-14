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Голова СОТ вирішив достроково покинути пост

Новини » Політика     14.05.2020 - 08:59
Голова СОТ вирішив достроково покинути пост
Фото: Роберту Азеведу (з відкритих джерел)

Бразилець очолює СОТ з вересня 2013 року

Генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберту Азеведу поінформував уряди країн-членів організації про свій намір піти у відставку до закінчення терміну повноважень в 2021 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Як повідомляється, 62-річний бразилець очолює СОТ з вересня 2013 року. Його другий чотирирічний термін повноважень розпочався у вересні 2017 року.

Тимчасову посаду головаи СОТ може зайняти, за даними Bloomberg, один з чотирьох заступників Азеведу: Йонов Фредерік Ага з Нігерії, Карл Браунер з Німеччини, Алан Вольфф з США і Ю Сяожунь з КНР.

Нагадаємо, раніше СОТ спрогнозувала різкий спад світової торгівлі через пандемію коронавірусу. При цьому економісти СОТ вважають, що спад, ймовірно, перевищить спад торгівлі, викликаний глобальною фінансовою кризою 2008-2009 років.

Крім того, генеральний директор Всесвітньої торговельної організації (СОТ) Роберто Азеведоз заявив, що економічний спад і втрати робочих місць через пандемію коронавірусу будуть гірше, ніж при рецесії 2008 року.

Теги Новини України Всесвітня торгова організація
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