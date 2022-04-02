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Окупанти обстріляли лікарню у Балаклії: пацієнти та персонал потребують негайної евакуації

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Балаклія, Субота 02 квітня 2022 17:56
Окупанти обстріляли лікарню у Балаклії: пацієнти та персонал потребують негайної евакуації Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові обстріляли районну лікарню міста Балаклії Харківської області. Повідомляється, що наразі будівля частково пошкоджена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, наразі пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, а це близько 70 осіб.

"Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.

Раніше ми повідомляли, що російські війська обстріляли аеропорт Харкова і супермаркет METRO.

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