Окупанти обстріляли лікарню у Балаклії: пацієнти та персонал потребують негайної евакуації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Зокрема, наразі пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, а це близько 70 осіб.

"Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей. Це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини. Обстріл мирного населення Росією - це спроба окупантів звинуватити Збройні Сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Балаклія - це тимчасово окупована територія Харківської області, де міський голова пішов на співпрацю з окупантами.