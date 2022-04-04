Сьогодні вдалося евакуювати понад 2,6 тисяч осіб, - Тимошенко
У неділю, 3 квітня, продовжилася евакуація людей із зони бойових дій. За день вдалося вивезти 2 694 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка.
У Луганській області евакуйовано 1 467 осіб з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та Кремінної.
З Бердянська до Запоріжжя евакуаційними автобусами, запланованими на сьогодні, вивезли 408 жителів Маріуполя. Крім того, з Маріуполя до Бердянська 469 осіб дісталися на власному транспорті.
"Також змогли сьогодні пройти блокпости автобуси, які з учорашнього дня утримувалися російськими військовими під Василівкою. 350 осіб з Маріуполя та Бердянська найближчим часом прибудуть до Запоріжжя", - заявив Тимошенко.
Нагадаємо, окупанти обстріляли лікарню в Балаклії Харківської області. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації.
Раніше Туреччина заявила про готовність виділити судна, щоб евакуювати жителів Маріуполя.
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