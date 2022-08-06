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У всьому звинувачує Байдена. Губернатор Техасу примусово висилає емігрантів

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Вашингтон, Субота 06 серпня 2022 03:42
У всьому звинувачує Байдена. Губернатор Техасу примусово висилає емігрантів Фото: губернатор Техасу примусово висилає емігрантів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Губернатор американського штату Техас Грег Ебботт, республіканець, почав відправляти автобуси з мігрантами в Нью-Йорк, щоб покласти відповідальність за перетин кордону на мерів-демократів і президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перший автобус прибув рано вранці в п'ятницю на міський автовокзал Port Authority в центрі Манхеттена, в якому знаходилися близько 50 мігрантів з Болівії, Колумбії, Еквадору, Гондурасу і Венесуели.

Еббот сказав, що мер Нью-Йорка Ерік Адамс може надати послуги та житло для новоприбулих. Губернатор Арізони Дуг Дьюсі, ще один республіканець, наслідував приклад Ебботта і відправив тисячу людей до Вашингтона.

Прес-секретар мера Нью-Йорка Фаб'єн Леві заявив, що Ебботт використовує людей як політичних пішаків, назвавши це огидним і ганебною плямою на штаті Техас.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр назвала ініціативу Техасу ганебною і непотрібним тягарем для платників податків цього штату.

Нагадаємо, днями Байден затвердив пакет допомоги Україні на 550 млн доларів. До нього увійшли боєприпаси для артилерії і HIMARS.

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