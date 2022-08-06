Во всем винит Байдена. Губернатор Техаса принудительно высылает эмигрантов

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт, республиканец, начал отправлять автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, чтобы возложить ответственность за пересечение границы на мэров-демократов и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Первый автобус прибыл рано утром в пятницу на городской автовокзал Port Authority в центре Манхэттена, в котором находились около 50 мигрантов из Боливии, Колумбии, Эквадора, Гондураса и Венесуэлы.

Эббот сказал, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс может предоставить услуги и жилье для новоприбывших. Губернатор Аризоны Дуг Дьюси, еще один республиканец, последовал примеру Эбботта и отправил тысячу человек в Вашингтон.

Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Фабьен Леви заявил, что Эбботт использует людей в качестве политических пешек, назвав это отвратительным и позорным пятном на штате Техас.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Техаса постыдной и ненужным бременем для налогоплательщиков этого штата.