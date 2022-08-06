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Во всем винит Байдена. Губернатор Техаса принудительно высылает эмигрантов

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Вашингтон, Суббота 06 августа 2022 03:42
Во всем винит Байдена. Губернатор Техаса принудительно высылает эмигрантов Фото: губернатор Техаса принудительно высылает эмигрантов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт, республиканец, начал отправлять автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, чтобы возложить ответственность за пересечение границы на мэров-демократов и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первый автобус прибыл рано утром в пятницу на городской автовокзал Port Authority в центре Манхэттена, в котором находились около 50 мигрантов из Боливии, Колумбии, Эквадора, Гондураса и Венесуэлы.

Эббот сказал, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс может предоставить услуги и жилье для новоприбывших. Губернатор Аризоны Дуг Дьюси, еще один республиканец, последовал примеру Эбботта и отправил тысячу человек в Вашингтон.

Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Фабьен Леви заявил, что Эбботт использует людей в качестве политических пешек, назвав это отвратительным и позорным пятном на штате Техас.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала инициативу Техаса постыдной и ненужным бременем для налогоплательщиков этого штата.

Напомним, на днях Байден утвердил пакет помощи Украине на 550 млн долларов. В него вошли боеприпасы для артиллерии и HIMARS.

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Техас Джозеф Байден Нью-Йорк
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