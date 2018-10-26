ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Назва помісної православної церкви обговорена зі Вселенським патріархатом, - Зоря

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 12:23
Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)
Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)

За словами єпископ УПЦ КП, усі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв

Єдина автокефальна церква матиме назву Українська православна церква. Про це під час прес-конференції заявив єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв.

"Щодо назви. І ми, і Українська православна автокефальна церква, як учасники процесу знаємо позицію Константинопольського патріархату щодо назви. Бо це не наша ідея чи наша фантазія. Ви знаєте, що всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста… Всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв: Румунська православна церква, Болгарська  православна церква, Сербська православна церква,  Кіпрська православна церква і т.д. Тому, так як в Україні утворюється єдина помісна православна церква, відповідно, і назва - Українська православна церква. Це не наша особиста ідея, це думка, яка була обговорена за участі представництва  Вселенського патріархату", - заявив Зоря.

Він також додав, що додаткові назви для УПЦ будуть збережені.

"Що стосується додаткових назв, то наша думка і позиція, що додаткові назви для Української церкви можуть і мають бути збережені. Це і Київський патріархат, і Українська автокефальна православна церква", - сказав Зоря.

Нагадаємо, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що коли буде утворена єдина УПЦ, значна частина православних залишиться у Російській православній церкві в Україні. Філарет наголосив, що вони будуть мати право приєднатися до УПЦ: тобто, вони матимуть вільний вибір.

Як писало РБК-Україна раніше, Філарет висловив надію, що Україна отримає Томос до кінця року. Підкреслимо, що спікер Верховної ради Андрій Парубій також сподівається на отримання Томосу до Нового року.

Варфоломій: українці мають право на автокефалію, як і балканські народи Філарет сподівається, що Україна отримає Томос до кінця року
Новини України церковьТомос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся