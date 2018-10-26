Назва помісної православної церкви обговорена зі Вселенським патріархатом, - Зоря

Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)

За словами єпископ УПЦ КП, усі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв

Єдина автокефальна церква матиме назву Українська православна церква. Про це під час прес-конференції заявив єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв.

"Щодо назви. І ми, і Українська православна автокефальна церква, як учасники процесу знаємо позицію Константинопольського патріархату щодо назви. Бо це не наша ідея чи наша фантазія. Ви знаєте, що всі помісні православні церкви, окрім давніх патріархатів, які називаються по назві міста… Всі помісні православні церкви мають фактично однакову структуру назв: Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Сербська православна церква, Кіпрська православна церква і т.д. Тому, так як в Україні утворюється єдина помісна православна церква, відповідно, і назва - Українська православна церква. Це не наша особиста ідея, це думка, яка була обговорена за участі представництва Вселенського патріархату", - заявив Зоря.

Він також додав, що додаткові назви для УПЦ будуть збережені.

"Що стосується додаткових назв, то наша думка і позиція, що додаткові назви для Української церкви можуть і мають бути збережені. Це і Київський патріархат, і Українська автокефальна православна церква", - сказав Зоря.

Нагадаємо, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет заявив, що коли буде утворена єдина УПЦ, значна частина православних залишиться у Російській православній церкві в Україні. Філарет наголосив, що вони будуть мати право приєднатися до УПЦ: тобто, вони матимуть вільний вибір.

Як писало РБК-Україна раніше, Філарет висловив надію, що Україна отримає Томос до кінця року. Підкреслимо, що спікер Верховної ради Андрій Парубій також сподівається на отримання Томосу до Нового року.